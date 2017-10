Smits op tweede plan bij NEC: Persoonlijk vervelend

NIJMEGEN - Joshua Smits mocht tegen Achilles'29 weer eens keepen voor NEC.

De doelman is op het tweede plan geraakt, Joris Delle is nu de nummer één. "Lekker dat ik nu een wedstrijdje krijg in de beker. Maar dit is persoonlijk heel vervelend. De eerste zes wedstrijden speel je en draait het niet echt lekker en dan word je geslachtofferd."

Smits krijgt nu wel de voorkeur in bekerwedstrijden. "Daar ga ik wel vanuit. De wisselkeeper krijgt de bekerwedstrijden. Joris tegen Emmen en ik nu tegen Achilles. Ik ga ervan uit dat ik de beker door mag keepen. Hoe verder we komen, hoe meer wedstrijden ik heb. Aan die videoref moet ik nog even wennen. Toch vervelend dat er een beslissing wordt genomen en een minuut later is het heel anders. Ze zullen vast wel gelijk hebben. Nu was het in het nadeel voor ons, de volgende keer misschien in het voordeel."