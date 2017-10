Docu over lymepatiënt. 'Dit verhaal moet veel meer aandacht krijgen'

ULFT - Vriendin Valerie Visschedijk maakte een persoonlijke documentaire over lymepatiënt Anniek Reijmer uit Doetinchem. 'Ik hoop dat mensen denken dit kan niet. Dit mag niet in Nederland.'

De documentaire 'Waar Lyme in stilte je leven verwoest' ging dinsdagavond in première in DRU Cultuurfabriek in Ulft. De film vertelt het verloop van de ziekte bij Reijmer, net als de problemen waar zij en haar familie tegenaan liepen bij de diagnose en de omgang met vriendinnen.

Naar Amerika

Anniek Reijmer liep in 2009 de ziekte op, die sindsdien progressief is verlopen. In 2015 ging ze voor een speciale behandeling naar Amerika. Het geld hiervoor zamelde ze in met een stichting. Ook die reis is in beeld gebracht voor de documentaire.

De première was uitverkocht. In november volgt nog een voorstelling in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. 'Een heel bijzonder verhaal,' vertelde een bezoeker na afloop. 'Ik snap ook eigenlijk niet waarom dit geen aandacht krijgt.'