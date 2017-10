Trainer Bogers blij met rust rondom NEC

NIJMEGEN - De bekerzege op Achilles was de vijfde zege op rij voor NEC. En daarmee is de onrust rondom de club wel geluwd.

Trainer Adrie Bogers is daar wel blij mee. "Ja, dat is voor iedereen prettig, dus zeker ook voor mij. We zijn met een goede reeks bezig en we zijn zo deze wedstrijd ook aangegaan, om deze reeks door te zetten. En zo houden we het goede gevoel vast richting Jong Utrecht."

De videoref had een nadrukkelijke rol, met onder meer een rode kaart voor NEC'er Suently Alberto en een niet gegeven strafschop. "Op een of andere moment heeft dat een grote rol gespeeld. Die twee situaties waren niet in ons voordeel. Maar ik vind het op zich best wel een goede ontwikkeling. Het zal best wel tot irritatie en discussie leiden, maar ik denk dat het uiteindelijk wel een goede zaak is."