NEC-fan Boy van de Beek baalt vooral in De Goffert

NIJMEGEN - Het was een bijzonder moment voor Achilles-aanvoerder Boy van de Beek om in De Goffert tegen NEC te spelen.

Maar echt genieten deed de NEC-fan nauwelijks. "Ik baal ontzettend, want NEC is niet door omdat zij het zo goed hebben gedaan, maar omdat wij het zo slecht hebben gedaan."

Van de Beek had zich er veel van voorgesteld. "Het is wel mijn droom om ooit hier voor NEC te spelen. Aan het begin was het mooi om hier het veld op te komen, omdat het toch jouw Goffert is. Maar tijdens de wedstrijd ben je daar niet meer mee bezig. Dan wil je er echt iets van maken."

De middenvelder geloofde lang in een bekerstunt. "Tot de 3-0 dacht ik eraan. De eerste helft krijgen wij de eerste twee kansen, maar je zag niet dat wij een mannetje meer hadden de eerste helft. We hebben nu zes nederlagen op rij geleden. We moeten orde op zaken stellen en punten gaan pakken."