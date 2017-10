Man opgepakt voor diefstal pinpas Zelhem

ZELHEM - De politie heeft een man van 39 uit Nijmegen aangehouden die de pinpas van een 91-jarige vrouw zou hebben gestolen.

De diefstal was op 25 maart in de Jumbo in Zelhem. De man heeft zichzelf gemeld op het politiebureau, meldt het misdaadprogramma Opsporing Verzocht.

De hoogbejaarde vrouw had haar portemonnee in haar tas aan de rollator hangen. Terwijl ze iets uit het schap wilde pakken, zag de dief zijn kans schoon en griste de portemonnee uit de tas. Vervolgens pinde hij daarmee bij de Rabobank voor ruim 1200 euro. Hij kocht er een printer van bij een computerzaak op de Markt in Zelhem.

De beelden zijn eerder getoond in het opsporingsprogramma Bureau GLD. De man bleek al eerder in het vizier van de politie te zijn, hij dook al op in zaken uit 2013 en 2014.