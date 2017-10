Wie zag de ladingdiefstal op de A15?

LIENDEN - De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor een mislukte ladingdiefstal op de A15 bij Lienden.

Een agent die op weg was naar huis was er vorige week getuige van. Op de A15 bij de afslag Echteld moest hij ineens flink remmen, omdat er twee auto's voor hem langzaam over de weg reden. De auto's wilden het verkeer op afstand houden.

Roemeense methode

De agent had meteen in de gaten dat het om de zogenoemde Roemeense methode ging. Zeker toen hij verderop iemand op de motorkap van een rijdende auto zag staan die achter een vrachtwagen reed. Deze dief wist een paar dozen open te maken, maar heeft niets weggenomen.

Al rijdend legde de agent contact met de meldkamer, intussen bleef hij een van de wagens volgen. Collega's zetten deze Ford Transit op de A73 ter hoogte van de afslag Dukenburg aan de kant. De bestuurder, een Roemeen van 26, is aangehouden.

Het item uit Opsporing Verzocht

Deense en Franse kentekenplaten

De politie wil spreken met iedereen die iets heeft gezien van de ladingdiefstal. De Ford Transit was voorzien van Deense kentekenplaten. Op de wagen stond de tekst Mercoprint.

Verder maakten de dieven gebruik van een blauwe Skoda Fabia met Deens kenteken en een grijze Opel Omega met Franse kentekenplaten. De politie vermoedt dat de daders deel uitmaken van een Roemeense bende die in heel Europa levensgevaarlijke ladingdiefstallen uitvoert.

Eerder al Roemeense methode op A73

Afgelopen zomer werd de Roemeense methode al toegepast op de A73 tussen Nijmegen en Venlo. Met groot gevaar voor eigen leven werd daar een lading iPhones gestolen uit een rijdende vrachtwagen. Op een vakantiepark op de Veluwe werden vijf Roemenen opgepakt. Een groot deel van de buit lag daar ook.

