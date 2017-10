Potloodventer tussen Vierhouten en Gortel

VIERHOUTEN - Twee meisjes hebben maandagmorgen tussen Vierhouten en Gortel een potloodventer gezien, meldt de politie.

Dat gebeurde rond 7.50 uur vlak bij de grote parkeerplaats waar drie wegen bij elkaar komen: de Vierhouterweg, de Oranjeweg en de Gortelseweg. De meisjes waren met de fiets op weg naar school.

De man stond langs het fietspad. De geschrokken meiden fietsten door en belden de politie.

Volgens de meisjes was het een man van een jaar of 30, met een gemiddelde lengte en een smal postuur. Hij had donkere bovenkleding aan.