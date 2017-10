Marcouch: eerst persoonlijk gesprek, dan debatteren

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat persoonlijk praten met raads- en collegeleden over de slechte bestuurscultuur in zijn stad. Door die gesprekken moet wederzijds begrip ontstaan, zodat een start gemaakt kan worden met betere omgangsvormen. Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de raad.

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen deed in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar de bestuurscultuur in Arnhem. Hij stelde eerder deze maand vast dat sommige politici in Arnhem er een gewoonte van maken te 'beledigen, te intimideren en te schofferen'. 'De fameuze opgestoken middelvinger is het weinig verheffende, maar treffende symbool', zei hij.

Roerige tijden

De Arnhemse politiek heeft een roerige tijd achter de rug. Vier wethouders stapten uit het zittende college en twee partijen verlieten de coalitie. De meesten gaven de sfeer in de Arnhemse politiek als reden voor hun besluit. Volgens Frissen maken de wethouders van D66 en SP de dienst uit in Arnhem.

Marcouch wil samen met collegeleden 'de beelden die zijn ontstaan' nader onderzoeken. Verbetering is volgens hem niet mogelijk zonder dat er 'in een veilige setting' is gepraat. Volgens het college is het verstandig om pas daarna in een openbaar raadsdebat te praten over de bestuurscultuur.

