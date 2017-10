Liveblog: NEC met tien man in beker tegen Achilles na rode kaart Alberto

NIJMEGEN - Achilles'29 heeft een reputatie in de beker. De Groesbekers proberen te stunten tegen NEC uit. In dit liveblog alles over deze bekerwedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0 36e: Patrick Fini van Achilles moet met een blessure even naar de kant. Het is tien tegen tien, maar NEC profiteert niet. 34e: Kadioglu moet nu het verschil maken namens NEC. 29e: Goede actie van Ferdi Kadioglu, maar Arnaut Groeneveld loopt zich uiteindelijk vast. 28e: De eerste basisplaats voor Kevin Jansen bij NEC. 26e: Ondanks het ondertal domineert NEC de wedstrijd. 19e: Na ingrijpen van de videoref wordt de gele kaart door scheidsrechter Higler omgezet in rood voor Alberto. 17e: Suently Alberto beukt Omid Popalzay om en krijgt een gele kaart. 15e: De droom van Boy van de Beek: spelen in De Goffert. 12e: Toch ook wat druk van NEC nu. 9e: En weer Wouters, nu kopt hij naast uit een hoekschop van Boy van de Beek. 8e: Wouters komt gevaarlijk door, maar Joshua Smits is paraat. 7e: Steeven Langil schiet hard in het zijnet. 6e: Naast het normale uitvak is nu een Achilles-vak gecreëerd. 4e minuut: een doelpoging van Niels Wouters wordt een rollertje naast. 18.30 De wedstrijd is begonnen. 18.25 Technisch manager Frans Derks is scherp. Hij aast op de achtste bekerstunt met Achilles. 18.23 Bij Achilles staat Patrick Fini in de basis. Plattel; Diaz, Fini, Edge, de Kler; Popalzay, Sürmeli, Oulad Omar, van de Beek, Versteegen; Wouters. 18.21 De spelers van Achilles'29 ronden de warming up af. 18.18 De opstelling van NEC is flink gewijzigd: Smits; Heinloth, Sturing, van de Pavert, Alberto; Jansen, Kadioglu, Breinburg; Langil, Larsson, Groeneveld. 18.15 Boy van de Beek, NEC-supporter in dienst van Achilles'29. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl