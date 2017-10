Liveblog: NEC maakt 2-0 in beker tegen Achilles

NIJMEGEN - Achilles'29 heeft een reputatie in de beker. De Groesbekers proberen te stunten tegen NEC uit. In dit liveblog alles over deze bekerwedstrijd.

TUSSENSTAND: 2-0 77e: Calvin Verdonk krijgt nog wat speeltijd, Jordan Larsson gaat eruit. Een verdediger erbij om de 2-0 over de streep te trekken. 75e: Joshua Smits redt fraai op een poging van Niels Wouters. 74e: Achilles probeert het nog wel. 73e: Omid Popalzay wordt bij Achilles vervangen door Gioney Capello. 71e: Invaller Rayhi stuit op Plattel. 70e: Ferdi Kadioglu wordt vervangen door Joey Sleegers. 68e: Aardige aanval Achilles, maar Marijn de Kler krijgt de bal niet onder controle. 65e: Scheidsrechter Higler kreeg twee keer assistentie van de videoref. Beide malen ten nadele van NEC. Maar het breekt de Nijmegenaren dus niet op. 60e: Groeneveld speelde weer sterk. Hij wordt nu vervangen door Mo Rayhi. 59e: NEC beslist de wedstrijd met tien tegen tien direct. Kadioglu tikt de bal van dichtbij in nadat Plattel een vrije trap van Groeneveld loslaat. 58e: Felomina krijgt zijn tweede gele kaart en dus rood. 53e: Groeneveld schiet de vrije trap tegen de paal. 52e: Higler zet weer de videoref in en legt de bal buiten het strafschopgebied. 51e: Larsson wordt onderuit gehaald door Felomina. Strafschop voor NEC. 49e: Jordan Larsson uitte onlangs in Zweedse media zijn onvrede over het feit dat hij ernaast staat bij NEC. Nu krijgt hij weer een kans als spits. 46e: "Al moet ik krupe" klinkt door De Goffert. Dus gaat de tweede helft beginnen. 45+2: De ruststand is 1-0. NEC was met tien man beter en scherper dan met elf man. 40e: Een geweldige combinatie met Gregor Breinburg en Jordan Larsson wordt randje buitenspel afgemaakt door Arnaut Groeneveld: 1-0 39: Het is fini voor Fini. De verdediger moet eraf, Felomina vervangt hem. 36e: Patrick Fini van Achilles moet met een blessure even naar de kant. Het is tien tegen tien, maar NEC profiteert niet. 34e: Kadioglu moet nu het verschil maken namens NEC. 29e: Goede actie van Ferdi Kadioglu, maar Arnaut Groeneveld loopt zich uiteindelijk vast. 28e: De eerste basisplaats voor Kevin Jansen bij NEC. 26e: Ondanks het ondertal domineert NEC de wedstrijd. 19e: Na ingrijpen van de videoref wordt de gele kaart door scheidsrechter Higler omgezet in rood voor Alberto. 17e: Suently Alberto beukt Omid Popalzay om en krijgt een gele kaart. 15e: De droom van Boy van de Beek: spelen in De Goffert. 12e: Toch ook wat druk van NEC nu. 9e: En weer Wouters, nu kopt hij naast uit een hoekschop van Boy van de Beek. 8e: Wouters komt gevaarlijk door, maar Joshua Smits is paraat. 7e: Steeven Langil schiet hard in het zijnet. 6e: Naast het normale uitvak is nu een Achilles-vak gecreëerd. 4e minuut: een doelpoging van Niels Wouters wordt een rollertje naast. 18.30 De wedstrijd is begonnen. 18.25 Technisch manager Frans Derks is scherp. Hij aast op de achtste bekerstunt met Achilles. 18.23 Bij Achilles staat Patrick Fini in de basis. Plattel; Diaz, Fini, Edge, de Kler; Popalzay, Sürmeli, Oulad Omar, van de Beek, Versteegen; Wouters. 18.21 De spelers van Achilles'29 ronden de warming up af. 18.18 De opstelling van NEC is flink gewijzigd: Smits; Heinloth, Sturing, van de Pavert, Alberto; Jansen, Kadioglu, Breinburg; Langil, Larsson, Groeneveld. 18.15 Boy van de Beek, NEC-supporter in dienst van Achilles'29. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl