DEIL - Op de A15 tussen knooppunt Deil en Meteren waren twee rijstroken dicht vanwege een ongeluk. De vertraging liep hier op tot een uur. Ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat laat weten dat er nu onderzoek gedaan wordt en dat de weg inmiddels weer vrij is.