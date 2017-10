Opnieuw vaten gevonden bij A50 Loenen

LOENEN - Opnieuw zijn er vaten gevonden bij de A50 ter hoogte van natuurgebied Ramenberg in Loenen. Mogelijk gaat het om drugsafval, meldt Rijkswaterstaat. De vaten zijn inmiddels weggehaald.

Eerder werden er ook al vaten gevonden bij het natuurgebied. Toen vertelde een woordvoerder van de politie: 'De vaten zijn nagenoeg leeg. We weten niet van wie ze zijn en waarom ze zijn gedumpt.' Een voorbijganger zei dat het die week al de tweede keer was.

Of er een verband is tussen deze vaten en eerdere vaten is niet bekend.

Zie ook: