'Filerijden is net als de rij bij de kassa: naast je lijkt het altijd sneller te gaan'

ARNHEM - De groeiende economie heeft een keerzijde: we staan weer meer in de file. Op de Gelderse wegen betekent dat vooral op de A12 stilstaan en aanschuiven en proberen je niet te ergeren. In de top 10 van de VerkeersInformatieDienst staat die snelweg er maar liefst vier keer in.

De grootste pechvogels zijn de forenzen die vanuit Arnhem richting de Duitse grens rijden. Bij Duiven is het het vaakst raak.

File top 10 (bron: VID)

A12 Arnhem - Duitse grens bij Duiven

N325 richting A12 ter hoogte van Presikhaaf

A12 Duitse grens - Arnhem ter hoogte van Duiven

A12 Utrecht - Arnhem ter hoogte van Oosterbeek

A2 Den Bosch - Utrecht ter hoogte van Kerkdriel

A12 Arnhem - Utrecht ter hoogte van knooppunt Grijsoord

A1 Amersfoort - Apeldoorn ter hoogte van Barneveld

A2 Utrecht - Den Bosch ter hoogte van knooppunt Deil

A2 Utrecht - Den Bosch ter hoogte van Geldermalsen

A50 Arnhem - Oss ter hoogte van knooppunt Bankhoef

John Boender van kennisplatform CROW uit Ede weet waarom het vaststaat...

Waarom ontstaat een file op een bepaalde plek?

Iedere weg heeft meerdere rijstroken; per rijstrook kunnen er maximaal 2000 auto's per uur overheen. Meer auto's en dan loopt het vol.

Meer asfalt is dus de oplossing?

Dat zou je misschien denken, maar ten eerste is asfalt aanleggen altijd iets van een lange adem; Aanleg kost veel tijd en alle procedures die daarmee gepaard gaan, kosten nog veel meer tijd. Bovendien lost het alleen op die plek even een probleem op, maar dat extra asfalt houdt ook weer ergens op. En dan leidt het daar weer tot problemen, dus je verlegt het probleem alleen maar.

Zijn wij automobilisten zelf ook een factor?

Zeker: als iedereen keurig dezelfde snelheid zou rijden, 80 km per uur, dan zouden we veel minder files hebben. Het probleem zijn mensen met haast: ze wisselen van rijstrook, gaan bumperkleven en dat zorgt voor een harmonica-effect doordat er ergens geremd wordt en dat zet zich in een soort golf voort. Dat kost capaciteit van de weg en dus file. Dat is ook de reden dat er soms bij toeritten van die stoplichten staan waar steeds één auto doorgelaten wordt. Dat zorgt voor doorstroming.

Maar als ik van rijstrook wissel, heb ik wel het gevoel dat ik sneller ben...

Ja, maar die winst is heel beperkt en je zorgt voor meer file. Het is net als de verkeerde rij bij de kassa. Je denkt dat het rechts sneller gaat, maar als jij naar rechts gaat en 100 andere auto's doen dat ook, dan gaat daarna links weer sneller. Misschien heb je dan twee of drie auto's ingehaald, maar dat is uiteindelijk maar heel beperkte tijdswinst. En het betekent geheid meer file, want hoe meer bewegingen, hoe groter de verstoring van de doorloopsnelheid.

De ANWB heeft dinsdag een rapport in Den Haag aangeboden met oplossingen aangedragen door de leden: op 1 stond een aparte rijstrook voor vrachtverkeer. Is dat iets?

Het idee daarachter is natuurlijk dat je zo het verschil in snelheid tussen vrachtverkeer en personenauto's oplost, maar daarin wordt geen rekening gehouden met toe- en afritten. Want hoe moet je als automobilist de weg op en af als je door zo'n cordon vrachtwagens heen moet? De ANWB oppert om die vrachtwagenstrook dan helemaal links te leggen, tegen de middenberm, maar die vrachtwagens moeten op een gegeven moment ook van de weg af. Dus dan moeten die weer tussen al die personenwagens naar rechts. Lijkt mij ook niet de oplossing dus.

Openbaar vervoer? De fiets?

Om 10 procent verbetering te krijgen, zou je het aantal treinen in Nederland moeten verdubbelen. Ik vraag me echt af of ProRail dat voor elkaar zou krijgen. En dan heb je dus nog maar 10 procent minder files. De fiets is goed als je dicht bij je werk woont, maar voor veel mensen is dat ook geen oplossing.

Dus is er geen oplossing?

Een deel van de oplossing zit 'm volgens mij in de technologie. In steeds meer auto's zit technologie die er bijvoorbeeld voor zorgt dat we een constante snelheid rijden of een auto die afstand houdt tot de voorligger.

De mens moet achter het stuur vandaan?

Nou, dat zou wel schelen, maar het gaat nog heel lang duren voordat het zover is. We hebben laatst berekend dat het 2075 is voordat al het verkeer zelfrijdend is. Als we dat al halen. Voor de komende jaren is dat geen oplossing. En door de economische groei krijgen we de komende jaren alleen maar meer files, dus ik denk eigenlijk dat de eerste uitdaging is om niet minder files na te streven, maar te zorgen dat het aantal in ieder geval niet verder toeneemt.

We moeten die files dus maar gewoon voor lief nemen?

Nou, ik denk dat er ook nog iets te halen valt met meer flexibel werken. Het gesprek aangaan met de werkgevers. Iedere auto buiten de spits is winst. Dus als 10 procent van de werknemers nou een half uurtje later begint, of eerst een uurtje thuis werkt, komen we al een heel eind. En dan hoeft de overheid ook niet maatregelen als die vreselijke kilometerheffing in te voeren. Daarmee straf je alleen maar werknemers die niet buiten de spits kunnen rijden.

En verder dus: zorgen dat we zelf niet meer files veroorzaken?

Precies: niet gaan wisselen van rijstrook, niet bumperkleven en ook niet te veel gaten laten vallen, want dan gaan gehaaste medeweggebruikers daar toch weer induiken en dan krijg je weer verstoringen en dan... nou je begrijpt het wel...