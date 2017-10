Rechtszaken rond Redichemse Waard in ijskast

CULEMBORG - De rechtszaken rond recreatieplas de Redichemse Waard in Culemborg verdwijnen voorlopig in de ijskast. De eigenaren, de gemeente en het Collectief Redichemse Waard hebben besloten om samen een ontwikkelplan voor het gebied te maken. Dat is het resultaat van gesprekken die de afgelopen maanden samen met een procesleider zijn gevoerd.

De eigenaren van het gebied haalden zich de woede van veel Culemborgers op de hals toen ze bekendmaakten dat ze in het populaire recreatiegebied licht vervuild slib willen storten. Door de gesprekken zien alle betrokkenen nu in dat ze ondanks verschillende belangen allemaal het gebied willen verbeteren. Afgesproken is dat in de nieuwe plannen in ieder geval de goede waterkwaliteit wordt behouden en dat de Redichemse Waard duurzaam wordt ingericht.

De afspraken hebben als uitgangspunt dat er in het gebied ook in de toekomst volop gerecreëerd kan worden. De Redichemse Waard is nu vooral populair bij zwemmers, roeiers en duikers. Het gebied aan de Lek is daarnaast van cultuurhistorische waarde. Ook de natuur heeft zich ontwikkeld in de voormalige zandafgraving. Zo leven er onder meer bevers.

Over ongeveer een half jaar moet er op hoofdlijnen een gezamenlijk toekomstplan voor de Redichemse Waard op tafel liggen.