Initiatiefneemster petitie Anne Faber wil meldpunt misstanden

DEN HAAG - De initiatiefneemster van de 'Anne Faber'-petitie wil een nationaal meldpunt voor misstanden in psychiatrische instellingen. Dat meldt de NOS. Lydia de Jong uit Dordrecht startte de petitie na de verdwijning van en moord op de Gelderse Anne Faber.

De digitale handtekeningenlijst van De Jong was ruim 413.000 keer ondertekend. Ze overhandigde de handtekeningen dinsdagmiddag aan minister Blok. Blok beloofde de indiener de oprichting van een meldpunt voor te leggen aan de nieuwe ministers van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus en Dekker.

Bij het meldpunt kunnen burgers en professionals anoniem hun verhaal kwijt over misstanden in psychiatrische instellingen, in de hoop dat zaken als die van Anne Faber sneller opgelost kunnen worden.

In de zaak-Faber zit Michael P. vast. Hij wordt ervan verdacht dat hij de 25-jarige vrouw om het leven heeft gebracht. Het lichaam van Anne Faber werd op 12 oktober gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde.

