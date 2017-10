Engels: 'Wijchen loopt voorop in toegankelijkheid gehandicapten'

WIJCHEN - Wethouder Rob Engels kan zich niet vinden in de geuite kritiek op de toegankelijkheid voor gehandicapten in gemeentelijke gebouwen. 'Het is mensenwerk en soms maak je afspraken die te laat worden nagekomen.'

Volgens de Cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen (CIGW) laat de gemeente Wijchen het advies van de CIGW in eerste instantie vaak links liggen. Daardoor zouden voorzieningen in sommige gevallen worden afgekeurd door het CIGW. Dat was onder andere het geval bij de bibliotheek. Pas daarna zouden er door de gemeente de noodzakelijke maatregelen worden genomen.

'Als gemeente hebben we veel gemeentelijk vastgoed', zegt Engels. 'Daar laten we ons altijd door de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid, red.). Dat doen we al jaar en dag op een correcte wijze. We hebben een goede werkrelatie.'

Geen herkenning

Engels herkent zich niet in de negatieve berichtgeving. “Ik herken me niet in het feit dat men zou zeggen dat we als gemeente niet of te weinig inhoud geven aan de toegankelijkheid van mensen met een beperking. Integendeel, Wijchen loopt daarin voor, mede ook door de werkgroep BTB.'



'Die hebben bijna acht jaar geleden de winkels in het centrum voorzien van advies voor de toegankelijkheid van gehandicapten. En dat doen ze ook al jaren voor gemeentelijke gebouwen', aldus Engels.

Hij gaat verder: 'Er worden weleens fouten gemaakt, dat wij adviezen krijgen en niet meenemen of vergeten. Of dat we er pas naderhand in de tweede termijn op terugkomen. Ik weet wel, het is mensenwerk en soms maak je afspraken die te laat worden nagekomen.'

Parkeergarage station Wijchen

Binnen enkele weken zal de parkeergarage bij het station in Wijchen opengaan. Ook daar moet een ITS-keurmerk voor worden gehaald. 'De parkeergarage zal zeker voldoen aan alle uitgangspunten die voor het ITS-keurmerk gelden', aldus Engels.