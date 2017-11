Strengstens verboten: dansverbod ingevoerd door de Duitsers

Bericht uit de Arnhemsche Courant

ARNHEM - "Algemeen uitgaansverbod (...) dansverbod voor heel het land.” Het staat midden op de voorpagina van de Arnhemse courant. Met ingang van 31 oktober 1940 mag niemand tussen middernacht en 4 uur 's morgens nog op straat komen en is het verboden om in het openbaar of in verenigingsverband te dansen. Wie zich niet aan de maatregel van de Duitse bezetter houdt, wordt gestraft. Het verbod zal heel november 1940 geldig blijven.

[Image:https://cdn.gld.nl/data/uploads/2017/10/59f32dc12d941_dansverbod_1.JPG" /> Uit de Arnhemsche Courant van 28 oktober 1940 Najaar 1940, de Duitsers bezetten ons land inmiddels een half jaar en er verschijnen steeds meer ge- en verboden. In eerste instantie vooral gericht tegen Joden. Maar ook de rest van de bevolking wordt getroffen. Zo moeten vanaf 4 juli alle huizen tussen zonsondergang en zonsopkomst verduisterd worden, om te voorkomen dat geallieerde vliegtuigen zich 's nachts kunnen oriënteren. In september 1940 volgt de identificatieplicht en per 31 oktober wordt het uitgaans- en dansverbod ingevoerd.