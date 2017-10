Aanpak agressieve vorm kanker met middel tegen reuma

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen gooit het over een andere boeg bij de behandeling van een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Patiënten bij wie een combinatie van chemo- en immuuntherapie niet aanslaat krijgen een medicijn tegen reuma toegediend.

Onderzoeker Lotte de Winde promoveert hierop deze woensdag. Het gaat om een test.

Bij diffuus grootcellig B cellymfoom (DLBCL) groeien bepaalde cellen van het afweersysteem, de B-cellen, ongecontroleerd en hard. De Winde ontdekte dat bij ongeveer de helft van de patiënten met deze ziekte de immuunbehandeling niet aanslaat.

Dat komt doordat de kankercellen genetisch veranderen. Voor deze patiëntengroep is nieuwe therapie nodig, zegt De Winde.

Kankercellen groeien sneller door eiwit

De onderzoekster kwam erachter dat deze patiënten een verhoogde concentratie van een bepaald eiwit hebben, waardoor de kankercellen sneller groeien. En een middel tegen reumatoïde artritis remt die groei van dat ontstekingseiwit af.

Jaarlijks krijgen ongeveer 800 Nederlanders de diagnose van deze agressieve vorm van lymfeklierkanker, de gemiddelde leeftijd waarop patiënten de diagnose krijgen, is 64 jaar.

Het Nijmeegse academische ziekenhuis wil in een vervolgonderzoek uitzoeken of de eiwittherapie geschikt is voor patiënten met DLBCL.