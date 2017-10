Minder uitkeringen, toch komt Nijmegen nog tekort

NIJMEGEN - Het aantal Nijmegenaren dat een bijstandsuitkering ontvangt is de afgelopen maanden gedaald. Toch komt Nijmegen nog steeds geld tekort. Dat komt door de manier waarop het rijk het geld voor de uitkeringen berekent.

Wethouder Jan Zoetelief begint zijn brief aan de Nijmeegse gemeenteraad positief: door de aantrekkende economie zijn er ook in Nijmegen meer mensen die een baan vinden. Het aantal bijstandsuitkeringen is dan ook voor het eerst sinds jaren gedaald.

In 2018 weer tekort

Maar daarmee eindigt het positieve verhaal van wethouder Zoetelief wel want zo zegt hij: 'het geld dat we in 2018 van het rijk ontvangen voor bijstandsuitkeringen, is voor het zoveelste jaar op rij minder dan wat we daar aan uitgeven.' Zoetelief verwacht voor 2018 dan ook een tekort van 1,7 miljoen euro.

Modelberekening ongunstig voor grote gemeentes

Dat komt volgens het college van Nijmegen door de manier waarop het rijk de bedragen voor uitkeringen berekent. Dat gebeurt met een model met wel 250 factoren waaronder de werkgelegenheid. Maar om met die laatste te beginnen: een studentenstad als Nijmegen profiteert minder van een aantrekkende economie omdat er meer concurrentie is voor (bij)banen door de studenten.

Nijmegen relatief hard getroffen

Ook andere factoren spelen een rol zoals het feit dat een centrumgemeente als Nijmegen vaak relatief meer bijstandstrekkers heeft dan kleinere omliggende gemeentes. Al die factoren zorgen er volgens de stadsbesturen van grote gemeentes voor dat zij te weinig geld ontvangen om de uitkeringen van te kunnen betalen. Van de 32 grootste gemeenten gaat Nijmegen er in 2018 hard op achteruit wat betreft de rijksbijdrage voor uitkeringen: min € 4,9 miljoen euro (- 5,1%). Daarmee staat de Waalstad op de achtste plaats van steden die onevenredig hard getroffen worden door de berekening van de rijksoverheid.

Lobby heeft niet geholpen

Een einde zal er niet snel komen aan deze nadelige gang van zaken voor Nijmegen en andere grote gemeentes, in het nieuwe regeerakkoord staat er geen letter over. Wethouder Jan Zoetelief: 'We hebben de afgelopen jaren flink gelobbyd in Den Haag en ook tijdens de kabinetsformatie hebben we al het mogelijke gedaan. Maar zonder resultaat.'