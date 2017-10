Grote uitbreiding geitenboerderij Zelhem komt er niet

Wethouder Spekschoor: 'We hebben de belangen van de betrokken partijen gewogen. Alleen vasthouden aan het juridisch kader vinden wij in dit geval niet afdoende. We hebben ook te maken met volksgezondheid, dat gaat verder dan alleen de geitenboer zelf. Zolang er onduidelijkheid blijft bestaan over de relatie volksgezondheid en geitenhouderij, kunnen wij niet met de uitbreiding instemmen.'

Vergunning voldeed

Sinds augustus geldt in onze provincie een uitbreidingsstop voor geitenboerderijen. Maar een Velswijkse geitenhouder had zijn vergunningaanvraag al eerder gedaan en dus wordt zijn verzoek nog gewoon in behandeling genomen. Tot grote frustratie van omwonenden. De geitenboerderij beschikt nu over één melkgeitenstal en een aantal kleinere stallen voor zogenoemde opfokgeiten. Er kunnen in totaal 915 melkgeiten en 350 opfokgeiten gehouden worden. In januari vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een extra melkgeitenstal.

Het rommelt al een tijdje in het normaal zo rustige kerkdorpje. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van geitenbedrijven wonen relatief vaak ziek zijn en een grotere kans hebben op een longontsteking. Acht buurtbewoners hebben inmiddels longklachten. Maandagavond was er nog een informatiebijeenkomst waar ongeveer 300 buurtbewoners op afkwamen.

Foto: Omroep Gelderland.

Teleurstelling

Eigenaar van de geitenboerderij, Annie Stapelbroek, is teleurgesteld over het besluit van de gemeente. 'Wet is wet en wij hebben daar prima aan voldaan alleen de gemeente niet, die laat nu steken vallen.' Stapelbroek gaat zich nu beramen op eventuele vervolgstappen. Wel snapt Stapelbroek de zorgen van de omwonenden, 'we vinden het heel vervelend dat omwonenden het niet eens zijn met onze uitbreidingen. Dit hoort ook gewoon bij ondernemerschap en we willen dat op een verantwoordelijke manier doen.'

