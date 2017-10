Kermen van de pijn blijkt toneelstukje: pinpas en 850 euro kwijt

De politie laat woensdagavond in Bureau GLD beelden van de diefstal zien in de hoop dat de daders worden herkend. Voorafgaand aan de diefstal op 8 juni, observeren twee onbekende vrouw het slachtoffer in de HEMA en daarbij wordt ook haar pincode afgekeken. Eenmaal buiten wordt tijdens het toneelspel de portemonnee van de vrouw gestolen.

Na het toneelspel buiten wordt met de gestolen pinpas in korte tijd 850 euro opgenomen.

Tips: 0800-6070/0800-7000.