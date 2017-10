Gelredag 18 november - Voermanmuseum Hattem

ARNHEM - Ga mee op zoek naar de sporen van hertogin Maria van Gelre in Hattem! Op zaterdag 19 november opent het Voermanmuseum gratis de deuren tussen 10 en 12 uur voor bezoekers van de Gelredag. Ontdek er alles over de middeleeuwse geschiedenis van Hattem, in de kelder kunt u luisteren naar middeleeuwse muziek. Ook het Anton Pieckmuseum is deze morgen gratis te bezoeken.

Heel bijzonder: speciaal voor deze Gelredag komt dé Maria van Gelre-kenner professor Johan Oosterman naar Hattem om zijn kennis over deze bijzondere vrouw met u te delen. In het Molenhuisje geeft hij op zaterdagmorgen 18 november twee keer een lezing over Maria. Zorg dat u daarbij bent!

Vanuit het Voermanmuseum nemen gidsen u mee op zoektocht naar de sporen van Maria van Gelre in Hattem. Zo gaat u naar de resten van de Dikke Tinne, het kasteel dat door Maria´s man, hertog Reinoud IV is gebouwd. Ze zijn er ook geregeld geweest.

Franse prinses

Maria van Gelre is een Franse prinses in 1380 in Normandië geboren als Marie d’Harcourt. In 1405 trouwt ze in Bastogne in de Ardennen met hertog Reinoud IV van Gelre en sindsdien gaat ze als hertogin Maria van Gelre en Gulik door het leven. Reinoud is dan de veertig al gepasseerd en heeft nog altijd geen wettige kinderen. Het is aan Maria om voor wettig nageslacht te zorgen, maar het echtpaar zal geen kinderen krijgen. Maria van Gelre is vooral bekend vanwege het schitterende gebedenboek dat ze heeft laten maken.

Kasteel van Hattem is door Reinoud IV gebouwd, Maria is er geregeld geweest. Het is ook het laatste kasteel waar Reinoud is geweest. In 1423 vertrekt hij vanuit Hattem te paard naar kasteel Rosendael, maar ter hoogte van Terlet sterft hij. Maria is op dat moment in het buitenland en zal nooit meer een voet in Gelre zetten. Een paar jaar later sterft ze in Gulik.

Treedt in Maria´s voetsporen

Er zijn maar weinig plekken te bezoeken waarvan we zeker weten dat Maria er is geweest, Hattem is er daar één van. Kortom, treedt op zaterdag 18 november in de voetsporen van hertogin Maria van Gelre in Hattem!

Bezoekadres: Achterstraat 46-48, Hattem