Mysterie trouwring Lily opgelost

ARNHEM - 'Soms heb je van die momenten dat je denkt, dit kan niet waar zijn. Ik dacht dat ik hallucineerde.' Theo van de Heuvel was bezig met het aansluiten van een kraan en kon zijn ogen niet geloven toen hij tussen de messing sluitringen alweer een trouwring vond.

Eerder deze maand deed van de Heuvel nog een oproep in het programma Gelderland helpt op Radio Gelderland omdat hij toen ook al een ring had gevonden in de bak met boutjes en moertjes. 'De ring leek mij te zwaar voor een klemring, dus ik keek er eens goed naar en het bleek een trouwring te zijn. In de binnenkant staat LILY 07-06-1965. En waar die vandaan kon komen: ik heb geen enkel idee!' liet hij weten.

De oproep van Theo eerder deze maand bij Gelderland helpt (de tekst gaat verder onder dit fragment):

Dit keer stond er in de binnenkant gegraveerd PIET 07-06- 1965. Volgens Theo kon het niet anders of de beide ringen moesten bij elkaar horen. Theo schakelde alle media in om de rechtmatige eigenaren terug te vinden. Ook op Facebook werd het bericht honderden keren gedeeld. Daarnaast is de hele familie betrokken bij zoektocht naar het verhaal achter de twee ringen.

Trouwring blijkt verlovingsring

Het verhaal over de twee ringen liet de schoonzus van Theo niet los. Na wat graafwerk kwam ze erachter dat oom Piet, die vier jaar geleden is overleden, een kortstondige relatie heeft gehad met een Lily. Hij heeft daar nooit verder over gepraat maar ze zijn wel verloofd geweest. De datum in de ring is dus een verlovingsdatum. Theo: 'Toen Piet is overleden werd ik gevraagd te helpen met het opruimen van het huis. Ik heb toen zijn visspullen overgenomen en waarschijnlijk hebben de ringen daarbij gezeten.'

Van Lily is naderhand nooit meer iets van vernomen. Het enige wat de familie van haar weet is dat ze 52 jaar tramconductrice in Arnhem was. Of ze nog leeft is niet duidelijk.

