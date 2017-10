Elke kilometer zien hoe snel je bent; primeur bij Zevenheuvelenloop

Foto: Archief Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een wereldprimeur in Nijmegen. Deelnemers krijgen tijdens de Zevenheuvelenloop na elke kilometer hun tussentijd te zien. 'Er is geen andere hardloopwedstrijd in de wereld die op ieder kilometerpunt tijdsregistratie verzorgt', meldt Lotte Jacobs namens het Nijmeegse hardloopevenement.

Daarnaast is er voor het eerst een app waarmee toeschouwers deelnemers live kunnen volgen. De tussentijden zijn meteen terug te zien via de app. Met de Zevenheuvelen-app kunnen deelnemers selfies maken en uitslagen delen via social media. De app is te downloaden in de App Store voor iPhones en Google Play voor Androidtoestellen. Ook de toplopers zijn online te volgen, meldt de organisatie, zodat publiek de wereldrecordpoging op de 15 kilometer van Joshua Cheptegei op de voet kan volgen. De Ugandees moet in dat geval sneller zijn dan 41 minuten en 13 seconden. Die tijd liep Leonard Komon uit Kenia in 2010. Ook Komon staat op 19 november op de Groesbeekseweg aan de start. Zie ook: Aanval op wereldrecord tijdens Zevenheuvelenloop Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl