Gevonden lichaam is van vermiste Ermeloër

Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Het lichaam dat op 28 september werd aangetroffen in een bos nabij de Oude Anhemse Karweg in Ermelo is van een 38-jarige Ermeloër.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Dat meldt de politie dinsdag. De man werd al langere tijd vermist. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat. Zie ook: Wie de dode in Ermelo is, weet de politie nog niet

