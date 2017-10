'Verse' kandidatenlijst GroenLinks, Vergunst kandidaat-wethouder

NIJMEGEN - GroenLinks treedt in Nijmegen met een 'verse' lijst aan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, met onder anderen directeur Volkert Vintges van de Gelderse Natuur en Milieufederatie op plaats twee. Alle mannen in de huidige fractie zijn niet meer verkiesbaar. Onder hen is Noël Vergunst. Hij verdwijnt uit de raad, maar is samen met huidige wethouders Harriët Tiemens en Bert Frings kandidaat voor een plek in een komend college van burgemeester en wethouders.

'Ik zelf ben bijna 12 jaar raadslid geweest', vertelt Vergunst, in het dagelijks leven hoofd van de afdeling onderwijsondersteuning op de Radboud Universiteit. 'Op een gegeven moment moet je ruimte maken voor vernieuwing. Ik vind het positief dat heel veel mensen zich kandidaat stellen. Ik ben benieuwd hoe dat bij andere partijen is. Zelf ambieer ik al een tijd een rol als bestuurder. Ik wil zelf als wethouder wat meer bereiken. In principe ben ik breed inzetbaar en zijn er meer portefeuilles waarvoor ik in aanmerking zou komen, maar ik heb wel voorkeuren, zoals ruimtelijke ordening, cultuur en werk en inkomen. Die eerste twee zijn nu als raadslid ook mijn terrein.'

Scenario's

'We hebben meerdere kandidaten om uit te kiezen straks', zegt Vergunst. 'Het is natuurlijk wel afhankelijk van welke portefeuilles we zouden krijgen in een nieuw college wie er wethouder wordt. Maar met onze drie kandidaten kunnen we bijna alle mogelijke portefeuilles wel dekken. Er zijn scenario's mogelijk waarin ik wethouder word en Harriët Tiemens of Bert Frings niet. De leden kunnen hun voorkeur uitspreken de komende tijd en daar wordt wel rekening mee gehouden. Stel dat ik deze keer geen wethouder wordt en Harriët en Bert wel, dan beschouw ik mezelf als reserve-kandidaat voor als er een keer vervanging nodig is.'

Om de drie kandidaat-wethouders van een plek in het college te voorzien, moet GroenLinks meer zetels halen dan de zeven die de partij nu heeft. Vergunst: 'GroenLinks zit in een flow de laatste jaren. Wij hebben nog nooit zoveel leden gehad. We zijn gegroeid van 600 naar 900 leden. Dus ook in Nijmegen zit er nog rek in GroenLinks. We moeten toch wel een goed resultaat kunnen neerzetten.'

Partij voor de Dieren

'Ik vrees de komst van de Partij voor de Dieren helemaal niet', zegt Vergunst. 'Ze zullen nieuwe kiezers aanspreken. Voor de mensen die twijfelen tussen die partij en GroenLinks: de belangrijkste reden om op GroenLinks te stemmen is omdat wij een samenhangende visie hebben op de samenleving, dieren inclusief. De Partij voor de Dieren is een one-issuepartij. Om eerlijk te zijn denk ik dat Nijmegen als stedelijke gemeente weinig issues heeft op het gebied van dierenwelzijn, in tegenstelling tot op het platteland. Maar op de issues die er wel zijn, hebben wij de afgelopen jaren vragen gesteld. Dan heb ik het over de stalbrand en het gebruik van dieren bij het Gebroeders Van Limburg-festival. Dat wat de Partij voor de Dieren komt doen, doen wij al. Dan krijg je gratis de rest erbij.'