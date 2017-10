Geen foodporn in Wildkookboek van Jacques Hermus

ARNHEM - 'Jagen is voor veel mensen emotie en not done. Maar miljoenen dieren groeien in stallen volstrekt anoniem op om anoniem te worden geslacht en te worden verkocht in de supermarkt. Wild is dat niet.' Culinair journalist Jacques Hermus presenteerde dinsdag op Radio Gelderland zijn Wildkookboek. En in dat boek speelt de Achterhoek de hoofdrol.

In zijn boek beschrijft hij de jacht op de verschillende soorten wild en hoe je wild moet bereiden. Twintig chef-koks uit de Achterhoek geven hun kookgeheimen prijs. 'De Achterhoek is de belangrijkste jachtregio van ons land', zegt Hermus. Foto's maken het Wildkookboek compleet. Hermus: 'Het zijn realistische foto's, het is beslist geen foodporn. Daar word ik niet wild van. Mensen moeten vooral zíen hoe je gerechten bereidt. Gemiddeld slechts twee recepten per kookboek maken de mensen thuis.' 'Ik vind het doden van dieren niet leuk' Voor Hermus is de Achterhoek het Walhalla als het op jagen aankomt. 'Je hebt er geen edelherten en wilde zwijnen, maar wel reeën, fazanten en hazen.' De trekker haalt hij zelf niet over. Ik ben geen jager en ik vind het doden van dieren niet leuk. Maar de jacht maakt deel uit van ons natuurbeheer.' De tekst gaat verder onder de video. Is er geen beheer, dan kunnen vanaf Schiphol geen vliegtuigen meer opstijgen naar onze vakantiebestemmingen in Zuid-Europa en verre exotische reisbestemmingen. Dit vanwege onder meer vogels. Hermus trekt de lijn door naar de agrarische sector: 'Voor de landbouw zijn ganzen een enorm probleem. Hun populatie is vertienvoudigd. Ze vreten het gras van de boeren kaal en schijten alles onder.' 'Ons wild komt vooral uit het buitenland' Is wild ook echt wild? En uit eigen land? 'Onmogelijk', betoogt Hermus. 'Onze wildseizoen begint op 15 oktober en die dag ligt er al gewoon wild bij de poelier.' Het wild dat we eten komt volgens de inwoner van Haarlem voor 80 procent uit het buitenland. 'Oost-Europa, Argentinië, Nieuw-Zeeland.' En bij wild drinken we wijn. Rode wijn. Maar Hermus wil een lans breken voor bier. 'De combinatie wild/rode wijn is traditioneel en is er ingehamerd door landen als Italië en Frankrijk, want daar komen onze meeste wijnen vandaan.' Nee, bij wild moeten we aan het gerstenat volgens de fijnproever. 'In Schotland drinken ze bij wild whisky. En hier dronk men vroeger bij wild ook bier. Dus waarom nu ook niet?'