Tot 2,5 jaar cel voor verwoestende plofkraak

TWELLO - Drie mannen uit Amsterdam en Voorst zijn veroordeeld van 26 tot 30 maanden cel voor de verwoestende plofkraak op de Rabobank aan de Dorpsstraat in Twello.

Twee andere verdachten, uit Amstelveen en Voorst, werden dinsdag door de rechtbank in Almelo vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Stukken lagen 100 meter verder

Op maandag 23 september vorig jaar werden in de vroege ochtend de complete pui en twee geldautomaten opgeblazen. Het hele dorp schrok wakker van de knal en stukken metaal van de geldautomaten lagen honderd meter verderop. Dezelfde ochtend werden de vijf verdachten aangehouden in het huis van een van hen in Voorst. Daar lag ook de 200.000 euro die was buitgemaakt.

Het was de eerste plofkraak van Nederland waarbij extreem zware explosieven werden gebruikt. Voor die tijd werden plofkraken vooral uitgevoerd met gas.

Het Openbaar Ministerie had eerder tegen vier verdachten celstraffen van drie en vier jaar geëist. Tijdens de behandeling van de zaak beriepen ze zich op hun zwijgrecht.

