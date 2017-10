Ongemakkelijke en innerlijke stiltes op de dag van de stilte

ARNHEM - Op vrijdag 29 oktober is het de dag van de stilte. Maar hoe gaan mensen eigenlijk om met een flinke dosis stilte?

Die vraag hadden de StraatKonijnen van Omroep Gelderland. Zij bezochten de straten van de hoofdstad van Gelderland om de inwoners een lange stilte voor te leggen.

De dag van de stilte wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. De hele dag stil zijn, hoeft niet komende vrijdag. Het is de bedoeling om stilte te ervaren. Dit kan door stil te gaan zitten, de natuur in te gaan of juist muziek te gaan luisteren. 'Het is heerlijk om de stilte in jezelf te ontdekken', vertelt Petra Speelman, een van de initiatiefnemers van de dag van de stilte. Deze stilte is het makkelijkst te vinden door ergens op te focussen. 'Proeven bijvoorbeeld, als je focust op wat je proeft, denk je alleen daar aan. Dat kan veel rust geven.'

Gehaast en onrustig

Petra vindt dat mensen tegenwoordig maar gehaast en onrustig zijn. Doordat mensen geen rust nemen, lopen zij al gauw tegen een burn-out aan. 'Innerlijke emoties komen vrij tijdens momenten van stilte en rust. Doordat je deze emoties ervaart, sta je dichter bij jezelf', legt Petra uit. Op de dag van de stilte worden er verschillende activiteiten georganiseerd waarin jij jouw innerlijke stilte kan vinden. Wil je weten welke activiteiten er bij jou in de buurt worden georganiseerd? Kijk dan hier.

