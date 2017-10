Motoragent gewond naar ziekenhuis na ongeluk

Foto: GinoPress

VORDEN - Op de Ruurloseweg (N319) in Vorden is een motoragent gewond geraakt nadat hij tegen een busje was gebotst. De agent is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de motor raakte zwaar beschadigd.

De agent was in opleiding en reed met een instructeur over de Ruurloseweg. Rond 11.15 uur ging het mis, aldus de politie. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De N319 is in beide richtingen dicht tussen Kranenburg en de N315 tussen Zelhem/Borculo.