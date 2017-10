Doodrijder 4-jarig jongetje trekt hoger beroep in

ZELHEM - De man 39-jarige inwoner van Doetinchem die op 17 juni 2016 een jongetje van 4 doodreed in Zelhem, is toch niet in hoger beroep gegaan.

Rémon W. werd eerder veroordeeld tot een straf van vier jaar inclusief tbs. De man ging daarna in hoger beroep. De zaak zou maandag dienen voor het gerechtshof in Arnhem maar de dader trok zijn hoger beroep op het allerlaatste moment in.

'Het stopt hier'

De eerdere uitspraak van de rechtbank blijft hiermee overeind en de gelegenheid voor de ouders om te vertellen wat dit met hen heeft gedaan is hiermee teniet gedaan.

De voorzitter van het hof sprak de ouders van het overleden jongetje warme woorden toe. 'Het stopt hier. Ik wil u heel veel sterkte wensen', zei hij.

Ongeluk

Het ongeluk dat werd veroorzaakt door Rémon W. ontstond nadat hij de sleutels van de Volvo V60 van zijn psycholoog wist te bemachtingen. In de auto van de psycholoog reed de man, vermoedelijk op de verkeerde weghelft door een inhaalactie, tegen de auto met daarin het gezin uit Stolwijk. Het jongetje van 4 kwam bij het ongeluk om het leven. Rémon W. zat in voorarrest wegens onder meer mishandeling en bedreiging.

Bezwaar OM tegen in vrijheid stelling

Het Openbaar Ministerie had eerder bezwaar tegen de voorlopige in vrijheid stelling van de man. Zij vonden het 'te gevaarlijk' om de man vrij te laten. Een dag voor het fatale ongeval,de man was toen een week vrij, wilde het Openbaar Ministeri via de rechter opname in een kliniek afdwingen omdat de reclassering merkte dat het niet goed ging met W.