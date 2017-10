Hoger beroep Posbankmoord begonnen, verdachte blijft bij onschuld

ARNHEM - Twee Brabanders die veroordeeld zijn voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank staan vandaag opnieuw voor de rechter. Het is nu aan het Hof om zich te buigen over de zaak, nadat de mannen in hoger beroep gingen

Frank S. uit Boekel kreeg in juni 14 jaar gevangenisstraf opgelegd voor gekwalificeerde doodslag en brandstichting. Souris R. uit Veghel is veroordeeld tot 16 jaar. Hoewel de zaak bekendstaat als de 'Posbankmoord' kon moord niet bewezen kon worden.

Verslaggever Marèl van Steenbergen volgt de zaak:

Volgens de rechtbank staat vast dat de twee samen Wiegmink hebben doodgeschoten in het natuurgebied De Posbank in Rheden, in januari 2003. Met het lichaam van Wiegmink in de kofferbak van zijn eigen auto is het duo naar Erp gereden waar de auto in brand is gestoken.

Pas na 14 jaar kwam er schot in de zaak. Na een uitzending van Opsporing Verzocht toonde S. berouw en stapte naar de politie. Niet veel later is R. aangehouden die tijdens een grote undercoveractie zijn aandeel bekend heeft.

Erin geluisd

Volgens Souris R. is hij erin geluisd. Hij zegt dat hij onschuldig is. Frank S. gaf eerder aan elke straf te accepteren, toch is hij na zijn veroordeling in hoger beroep gegaan met een nieuwe advocaat.

Zie ook