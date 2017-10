Advocaat Posbankmoord wil onderzoek naar omstreden 'Mr Big'-methode

ARNHEM - De advocaat van Souris R., een van de twee mannen die veroordeeld is voor de dood van Alex Wiegmink in 2003, wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de methode die de politie heeft gebruikt om Souris te laten bekennen. De advocaat zegt dat op de eerste dag van het hoger beroep.

De twee Brabanders Souris R. (44) en Frank S. (56) zijn in juni veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag en brandstichting. Souris R. uit Veghel is veroordeeld tot 16 jaar, Frank S. uit Boekel tot 14 jaar. Hoewel de zaak bekend staat als de 'Posbankmoord' kon moord niet bewezen worden.

Undercoveractie

Hoewel Frank S. in juni zei dat hij elke straf zou accepteren, is hij nu toch in beroep gegaan. Hij baalt ervan dat de rechter zijn verhaal maar ten dele gelooft. In november vorig jaar stapte hij naar de politie, nadat de zaak opnieuw in de publiciteit kwam. Voor het eerst in jaren deed hij zijn verhaal. Samen met medeverdachte Souris R. had hij bijna 14 jaar over de zaak gezwegen.

Bereid tot dodelijk geweld

Mede op basis van een deel van zijn verklaringen zijn hij en Souris R. veroordeeld. Maar de rechter gelooft niet zijn hele verhaal. Frank S. zei dat hij in paniek heeft geschoten, maar de rechter heeft de Brabanders tot gekwalificeerde doodslag veroordeeld omdat ze met 'schietklare wapens' op pad gingen en al op voorhand bereid waren om dodelijk geweld te gebruiken. Frank S. vecht daarom het vonnis aan.

Erin geluisd

Souris R. zegt dat hij onschuldig is en dat hij erin geluisd is. Voordat hij wordt opgepakt, loopt er al een maandenlange undercoveroperatie tegen hem. Souris R. is op dat moment aan de drank en hij heeft geen geld. Undercoveragenten doen hem geloven dat hij kan meewerken in een criminele organisatie, die rond de handel in xtc draait. Souris R. wordt voorgehouden dat hij 75-duizend euro kan verdienen, maar dan moet hij wel openheid van zaken geven. De undercoveragenten verleiden hem tot een bekentenis.

Mr. Big

Grootspraak, zegt hij later. Volgens zijn advocate is hier de Mr. Big-methode gebruikt, een omstreden methode die is overgewaaid uit Canada. De verdachte wordt dan meegenomen in een verzonnen, criminele wereld waarin hij rijk kan worden, maar dan moet hij eerst zijn daden opbiechten. Kritiek op de methode is dat verdachten makkelijk tot een valse bekentenis zijn te verleiden. De advocaat wil daarom dat rechtspsycholoog Peter van Koppen onderzoek doet naar de methode. Het hof beslist over twee weken of dat onderzoek er komt.

Verslaggever Marèl van Steenbergen was bij het hoger beroep:

Zie ook