Appen en bellen leverde bijna 6000 boetes op in 2016

ARNHEM - In Gelderland zijn vorig jaar precies 5773 bestuurders op de bon geslingerd voor het vasthouden van hun mobieltje achter het stuur. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het CJIB.

In heel Nederland werden in 2016 bijna zestigduizend bekeuringen uitgedeeld. Dat leverde de staat 13,5 miljoen euro op.

Het is niet verrassend dat in Gelderland de meeste boetes werden uitgedeeld in gemeentes met veel inwoners en veel verkeer, zoals Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. In de kleinste gemeente, Rozendaal, werd precies 1 bestuurder op de bon geslingerd.

Bekijk hier hoeveel bekeuringen er vorig jaar in uw gemeente werden uitgedeeld: (tekst gaat verder onder het kaartje)

Het aantal bekeuringen steeg in een jaar tijd met bijna 80 procent, maar dat komt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een deel door de cao-acties van de politiebonden.

Het aantal verkeersdoden neemt toe sinds 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens Veilig Verkeer Nederland is het aannemelijk dat de stijging veroorzaakt wordt door het gebruik van de telefoon achter het stuur. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt dat er te weinig onderzoek is gedaan om daar iets zinnigs over te zeggen.