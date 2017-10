Strijd tegen tijgermug ligt komende maanden stil

AALTEN - Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn komende zaterdag voorlopig voor het laatst in Aalten om te kijken hoe het staat met de tijgermug. Komende maanden is controle niet nodig omdat het muggenseizoen voorbij is.

In het voorjaar komen de controleurs terug om te kijken of de tijgermug nog aanwezig is. Het dier werd eind juli voor het eerst ontdekt in een woonwijk van het dorp. Sindsdien zijn inspecteurs aanwezig om broedplaatsen weg te halen en larven te doden met een speciaal middel. Daarnaast hebben bewoners van de wijk geholpen de insecten te bestrijden door ze geen kans te geven om te broeden. Tot dusver zijn er ongeveer honderd tijgermuggen gevangen in Aalten.



