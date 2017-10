Vandaag in 2003: sneeuwlaag van 5 centimeter

ARNHEM - Andere tijden: op deze dag in 2003 lag er in Nijmegen vijf centimeter sneeuw. Een groot contrast met de zachte temperaturen van vandaag.

De sneeuwval van veertien jaar geleden werd veroorzaakt door een hogedrukgebied bij IJsland, meldt MeteoGroup in Wageningen dat de geschiedenis indook. De koude wind kwam onze kant op en het was al enkele dagen extreem koud voor deze tijd van het jaar. In de avond van 23 oktober begon de temperatuur snel te dalen en vroor het voor middernacht al vijf graden in De Bilt.

Strooiwagens en sneeuwschuivers

In de ochtend lag er in het grootste deel van het land een laagje sneeuw. De meeste sneeuw lag in de buurt van Nijmegen omdat het door de heuvels goed kon blijven liggen. Er viel vijf centimeter sneeuw en dus gingen strooiwagens en sneeuwschuivers massaal op pad.

Vandaag dus geen sneeuw, maar echt herfstweer, compleet met wind en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden, voorspelt MeteoGroup in Wageningen.

De kans op sneeuw de komende weken is volgens MeteoGroup precies 2 procent, dus de snowboots en sneeuwschuivers kunnen voorlopig in de kast blijven.