Vier bestuurders Radboudumc in top 50 grootverdieners in de zorg

NIJMEGEN - Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het Radboudumc in Nijmegen drie bestuurders heeft die meer dan de Balkenende-norm van 228.599 euro verdienen.

In de top 50 van best verdienende bestuurders in de zorg staan drie bestuurders van het Radboudumc bij de eerste 20. Bestuurders die vallen onder de noemer 'grootverdiener':

12 P.A.B.M. Smits 277.558 euro

14 C.C. van Beek 272.672 euro

16 C.J.H. Buren 271.462 euro

42 L.A.M. van Halder 232.722 euro

