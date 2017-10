Auto vliegt in brand op Velperbroekcircuit

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op het Velperbroekcircuit in Arnhem is dinsdagochtend een auto in vlammen opgegaan.

De hulpdiensten sloten een rijstrook af omdat de auto behoorlijk brandde. De verwachting is dat de weg rond 10.15 uur weer helemaal vrij is. Het is niet duidelijk hoe de auto in brand is gevlogen.