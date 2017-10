Gehandicapten zwemmen virtueel met dolfijnen

Dat kan sinds kort in Groot Schuylenburg, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. De instelling heeft een verbouwing achter de rug en er is nieuwbouw bij gekomen, waaronder dus de innovatieruimte waar waar cliënten heerlijk beleven, leren, ontwikkelen én bewegen. Volgens een woordvoerder van de instelling is de ruimte uniek voor Nederland en België.

Fietslabyrint

De recreatieruimte, vol met innovatieve, verrassende producten, moet het leven van mensen met een verstandelijke beperking mooier, makkelijker én leuker maken. Zoals bijvoorbeeld een fietslabyrint, een hoek voor het maken van digitale levensboeken, een virtualrealityhoek en een beweegstoel met beweegfilms op groot scherm.

De ruimte is bedoeld voor cliënten, verwanten en medewerkers, maar ook voor collega-zorginstellingen, leveranciers en overige belangstellenden.