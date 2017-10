Automobilisten ergeren zich kapot aan knooppunt Barneveld

TERSCHUUR - Het knooppunt tussen de A1 en A30 bij Barneveld zorgt voor veel irritaties bij weggebruikers. Het knooppunt staat in de top-5 van de lijst waar weggebruikers het meeste oponthoud ervaren. De lijst is samengesteld na een onderzoek onder ANWB-leden.

De ANWB geeft vandaag in Den Haag een petitie aan Tweede Kamerleden om aandacht te vragen voor verkeerssituaties die voor veel oponthoud zorgen.

De gemeente Barneveld en bedrijven in de omgeving ergeren zich al jarenlang groen en geel aan de vele files rond het knooppunt. Vanaf de A30 naar de A1 gaat de weg van twee naar een rijstroken en daardoor staat het daar een groot deel van de dag vast. De andere kant op zorgt de afslag van de A1 naar de A30 voor flinke files. De ANWB denkt dat het de komende jaren nog drukker wordt op de weg.

ChristenUnie-wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld is al jaren bezig om de problemen aan te kaarten in Den Haag. 'Het is een bijzonder knooppunt', zegt hij op Radio Gelderland. 'Ooit was het een provinciale weg en de aansluiting met de A1 is altijd gebleven zoals het toen was.' Hij noemt de verkeerssituatie ook onveilig.

Niet voor 2021 oplossing

Vorig jaar werd bekend dat er vanuit het Rijk 10 miljoen beschikbaar is gesteld. Met dat geld wordt onderzoek gedaan om de problemen in Den Haag beter op de kaart te krijgen.

'De verwachting is dat het knooppunt in 2021 aangepakt gaat worden', zegt Van Daalen. 'In dat jaar wordt ook knooppunt Hoevelaken aangepakt. In de slipstream hiervan hopen wij dat ook aan knooppunt A1 - A30 wordt gewerkt.'

Op de landelijke lijst van punten met grootste ergernissen staan er 10 uit Gelderland. Dit zijn ze:

1. Knooppunt A1/A30 bij Barneveld

2. Knooppunt A1/A50 bij Beekbergen

3. Capaciteitsproblemen A2 bij Waardenburg

4. Capaciteitsproblemen A12 bij Ede

5. Knooppunt A12/A348 bij Velperbroek

6. Capaciteitsproblemen A15 bij Tiel

7. Capaciteitsproblemen A28 bij Nijkerk

8. Capaciteitsproblemen A28 bij Nulde

9. Capaciteitsproblemen A28 bij Harderwijk

10. Knooppunt A50/A326 bij Bankhoef

N-wegen

1. Op de N18 bij Lichtenvoorde door verkeerslichten

2. Op de N18 bij Eibergen door verkeerslichten

3. Op de N224 bij Ede door verkeerslichten

4. Op de N325 bij Arnhem door gebrek aan capaciteit

5. Op de N781 bij Wageningen door verkeerslichten

