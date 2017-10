11 auto's botsen op A2 bij Waardenburg

WAARDENBURG - Op de A2 bij Waardenburg waren dinsdagochtend elf auto's betrokken bij een kettingbotsing. Volgens de politie is een persoon lichtgewond geraakt.

Rijkswaterstaat sloot in zuidelijke richting drie rijstroken af. Rond 8.30 uur waren alle auto's weggehaald. De weg is nog niet helemaal vrijgegeven.

De Verkeersinformatiedienst zei eerder op de ochtend dat het raadzaam is om weg te blijven van de A2. Verkeer richting Den Bosch kan vanuit Utrecht omrijden door Breda te volgen.

Op onderstaand kaartje van Google Maps is goed te zien dat het rond 08.00 uur in het hele rivierengebied druk was op de weg. Ook rond Arnhem stond het op veel plaatsen vast. De drukke ochtendspits werd onder meer veroorzaakt door de regen.