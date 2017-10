Wegtakelen verongelukte vrachtwagen begonnen, klus duurt paar uur

OCHTEN - Op de A15 bij Ochten is begonnen met de berging van de vrachtwagen die daar vannacht de sloot inreed.

Met de berging werd gewacht tot na de ochtendspits, zodat het verkeer er minder last van zou hebben. Rond 10.00 uur zijn voor de berging twee rijstroken afgezet. De klus is volgens de Verkeersinformatiedienst rond 13.00 uur geklaard. Omrijden kan via de A50/A12.

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur. De chauffeur raakte niet gewond. Vermoedelijk is hij achter het stuur in slaap gevallen. De vrachtwagen is geladen met statiegeldflessen.