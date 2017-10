Vrachtwagen uit de sloot getakeld

Bron: Omroep Gelderland

OCHTEN - Op de A15 bij Ochten is rond het middaguur de vrachtwagen weggetakeld die daar al urenlang in de sloot lag. Afgelopen nacht belandde de chauffeur rond 3.30 uur van de weg, vermoedelijk doordat hij in slaap viel. Hij raakte niet gewond.

Met de berging werd gewacht tot na de ochtendspits, zodat het verkeer er minder last van zou hebben. Rond 10.00 uur werden voor de berging twee rijstroken afgezet en aan het begin van de middag was de klus geklaard. De vrachtwagen was geladen met lege statiegeldflessen.