OCHTEN - Op de A15 bij Ochten is vannacht een vrachtwagen de sloot ingereden. De vrachtwagen ligt er nog steeds omdat met het wegtakelen wordt gewacht tot na de ochtendspits.

Rond 10.00 uur worden twee rijstroken afgezet en dan kan de berging beginnen.

Over de toedracht van het ongeluk is niets duidelijk. Ook is niet bekend hoe het met de chauffeur is.