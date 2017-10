'Docent Toneelschool Arnhem had seksuele relaties met leerlingen'

ARNHEM - Een studieleider van de Toneelschool Arnhem had in de jaren 90 veelvuldig seksuele relaties met leerlingen. Dat zegt de Volkskrant op basis van gesprekken met oud-studenten. De docent werd in 2000 van de opleiding gestuurd nadat actrice Nienke Römer en andere studiegenoten zijn gedrag hadden aangekaart.

De acht oud-studenten doen hun verhaal tegen de krant omdat ze vinden dat niet genoeg is erkend dat het gedrag van de docent niet door de beugel kon. Ze benadrukken wel dat de intimiteiten vrijwillig plaatsvonden.

'Hij zal ze heus niet hebben vastgebonden', zegt actrice Nienke Römer (42). 'Maar er is op zo'n opleiding natuurlijk sprake van een ongelijke machtsverhouding. Als studieleider kun je zoiets niet doen. Dat is per definitie fout.' Volgens de actrice stonden de veelvuldige relaties goed onderwijs in de weg.

De docent laat aan de Volkskrant weten dat hij heel veel affaires heeft gehad, maar hij laat in het midden of dat ook met studenten was in zijn tijd als studieleider.

'Regels glashelder'

Toneelschool Arnhem werd in 2012 onderdeel van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Een woordvoerder zegt niet te kunnen achterhalen wat destijds de motivatie voor het ontslag was van de docent.

De regels zijn nu in ieder geval glashelder, zegt de woordvoerder: het is voor docenten niet toegestaan om intieme relaties aan te gaan met studenten.