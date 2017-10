'Ik kon duizenden euro's opnemen terwijl ik ze niet eens had'

ARNHEM - De Arnhemse Veroni Steentjes kreeg een verkeersboete, terwijl ze door haar ziekte al jarenlang aan huis is gekluisterd. Het bleek een nepboete te zijn, waarmee oplichters probeerden om haar geld af te troggelen. Ze is niet de enige die het overkomen is, blijkt uit de reacties onder het bericht op onze Facebookpagina.

'Eerst KPN, toen Vodafone en nu deze weer. Gek word je ervan', schrijft Rob van Beek onder het bericht over het verhaal. Yvonne krijgt steeds mails waarin ze wordt geattendeerd dat op haar rekening duizenden euro's zouden staan, die ze op kan nemen. Het gekke is dat ze helemaal geen rekening met duizenden euro's heeft. Sterre deelt een tip om te voorkomen dat mensen in dit soort mailtjes trappen. 'Ook als het per post komt. Goed opletten. Zolang je niet met naam aangesproken wordt NIET betalen.' Fiets over de snelweg Meerdere mensen ontvingen eerder mails waarin ook zij gemaand worden een boete te betalen voor een snelheidsovertreding. Sommigen hebben niet eens een auto. 'Want tja je mag niet te hard met je fiets over de snelweg,' grapt Sancialay sarcastisch. Het CJIB stuurt nooit mails met de mededeling voor een boete maar stuurt altijd een brief met naam en eventueel kenteken als het gaat om een overtreding met een voertuig. Zie ook: Het bericht op onze Facebookpagina

Veroni lacht om valse snelheidsboete; 'Ik kan al 4 jaar mijn huis niet uit'