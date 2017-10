Rijkswaterstaat speurt naar bommen op knooppunt Hoevelaken

Voor de onderzoeken worden de verschillende verbindingsbogen van de A1/A28 op het knooppunt om de beurt tijdelijk afgesloten. Dit gebeurt van 23 tot en met 26 oktober tussen 20.00 en 05.00 uur. De afsluitingen en omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Bron: Rijkswaterstaat

Knooppunt Hoevelaken staat vooral bekend om de files, want er komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. In 2021 gaat het knooppunt volledig op de schop, waarna de files in 2025 tot het verleden moeten behoren.