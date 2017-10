Auto te water; bestuurder spoorloos

Foto: GinoPress

ZUILICHEM - In het dorp Zuilichem in de gemeente Zaltbommel is maandagavond een te water geraakte auto ontdekt. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.

Rond 19.15 uur werd gemeld dat aan de Uilkerweg een auto in het water lag. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werd de bestuurder niet aangetroffen. De brandweer heeft de sloot gecontroleerd, maar ook dat leverde geen aanwijzingen op. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder van de auto door iemand is opgepikt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl