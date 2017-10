Veel zorgen: halve dorp loopt uit voor bijeenkomst over geitenstal

Foto's: Omroep Gelderland

ZELHEM - Een groep van ongeveer 300 buurtbewoners is afgekomen op een informatieavond over de uitbreiding van een geitenboerderij in Velswijk, gemeente Bronckhorst. Het dorp telt ongeveer 600 inwoners. Onder de aanwezigen zijn zorgen over de gevolgen van uitbreiding voor hun gezondheid.

Sinds augustus geldt in onze provincie een uitbreidingsstop voor geitenboerderijen. Maar een Velswijkse geitenhouder had zijn vergunningaanvraag al eerder gedaan en dus wordt zijn verzoek nog gewoon in behandeling genomen. Tot grote frustratie van omwonenden. Het artikel gaat verder onder de afbeelding De boer in kwestie, Sander Stapelbroek, heeft nu een boerderij met 1300 geiten. Zijn bedrijf wil hij uitbreiden naar ongeveer 2000 dieren. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van geitenbedrijven wonen, relatief vaak ziek zijn. Omwonenden vinden het daarom niet te verkroppen dat de gemeente mogelijk toestemming geeft voor de uitbreiding. Verantwoordelijk wethouder Spekschoor is ook aanwezig bij de informatieavond, maar spreekt de zaal niet toe. Naar de rechter Volgens de eigenaar van de geitenstal, Annie Stapelbroek, is niet bewezen dat de acht buurtbewoners ziek zijn geworden van de geiten. Daarbij heeft zij ook grote vraagtekens bij het onderzoek waarop het besluit van de provincie is gebaseerd. Als de gemeente de vergunningaanvraag afwijst, stapt ze naar de rechter. Dinsdag neemt de gemeente Bronckhorst een besluit over de uitbreiding van de geitenhouderij. Zie ook: 'Van de gekke': onrust om plan voor 700 extra geiten

Oorzaak longziekten door geiten: onderzoek kan nog jaren duren