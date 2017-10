Tasjesdief raakt gewond als hij vrouw probeert te beroven

EPSE - Een straatrover in Epse kwam afgelopen donderdag van een koude kermis thuis toen hij de tas van een vrouw probeerde te grijpen. De jongen kwam ten val en droop daarna met een wond in zijn gezicht af. Dat meldt de politie Lochem maandag op Facebook.

Het 57-jarige slachtoffer reed die middag rond 16.15 uur met haar scootmobiel over de Hassinklaan. Ter hoogte van de tennisbaan werd de vrouw ingehaald door een jonge fietser, die in het voorbijgaan haar tas uit het mandje van haar scootmobiel probeerde te grissen.

Valpartij

Omdat de riem van de tas om het stuur van de scootmobiel was gewikkeld, mislukte de actie en kwam de dader ten val. Volgens het slachtoffer liep hij daarbij een zichtbare wond op ter hoogte van één van zijn ogen. De tasjesdief fietste na de valpartij weg in de richting van de Deventerweg. Ondertussen riep hij nog wat in een buitenlandse taal.

Volgens de politie gaat het om een jongen van een jaar of 16-17 met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij droeg een blauwe spijkerbroek met scheuren op beide knieën, een grijze gewatteerde jas met capuchon en smalle lichtbruine bontkraag, en witte sneakers met donkere kleuren. Hij reed op een zwarte oude damesfiets. Tips zijn welkom bij de politie.